Yeferson Soteldo nuevamente se encuentra en el ojo del huracán. Ahora el delantero venezolano protagoniza una polémica de palabras mayores y hasta que tuvo que pedir disculpas en sus redes sociales.

Todo comenzó con la campaña de los hinchas de Colo Colo y que pidieron la llegada del ex jugador de Universidad de Chile. El tema desató una ola de comentarios en su cuenta personal de Instagram.

ver también Hay un factor clave: hinchas de Colo Colo inician campaña para traer a Yeferson Soteldo

Como era de esperarse, los rivales del Santos también se aprovecharon y empezaron a comentar que quería al delantero llanero en su equipo. Entre ellos, los hinchas de Cruzeiro y Atlético Mineiro. Pero lo que comenzó como una broma viral terminó de la peor forma.

Esto debido a que Soteldo empezó a darle me gusta a comentarios de fanáticos que lo querían en otro equipo, dando a entender que estaba dispuesto a salir del Santos, que es su actual club. Lo que no causó gracia en la dirigencia ni en el cuerpo técnico. Tampoco en la torcida del Peixe que empezaron a atacar a su familia.

Por lo mismo tuvo que salir a pedir disculpas por lo ocurrido en sus redes. “Quiero dejar claro que nunca le faltaría el respeto a un club que quiero tanto, el like de ese comentario no fue algo que yo quise hacer. Seguro viendo los comentarios de esa foto familiar que poste se escapó ese like. Una confusión total! Pido disculpas a toda la torcida santista por esta confusión”, expresó Soteldo para apagar la polémica.

¿Cuánto es el sueldo de Yeferon Soteldo?

Según los últimos reportes desde Brasil, el delantero Yeferson Soteldo es uno de los mejores pagados en el Santos. El ex U de Chile tiene un salario de cinco millones de euros. Cifra que se escapa de los salarios en el fútbol nacional y lo aleja de un posible retorno a la Chilean Premier League.

Publicidad