Restan 8 días de mercado europeo y la situación de Kylian Mbappé sigue en el aire. Sin pronunciamiento de ninguna de las partes involucradas, los hinchas de Real Madrid siguen ilusionándose con una posible llegada del crack francés. No obstante, la reciente conferencia de Carlo Ancelotti derrumbo todos los rumores.

Ante la inquietante pregunta de los medios españoles sobre un fichaje de última hora en el mercado de pases para el equipo merengue, Ancelotti respondió con una frase corta y concisa: “Los descarto al 100%”, frenando toda posibilidad de seguir ahondando en el tema.

Con el semblante serio y la voz firme el estratega destruyó todas las fantasías madridistas, que siguen esperanzadas en el milagro. Por otro lado, el técnico italiano se refirió a la posible salida de algunas estrellas del equipo, quienes están siendo seducidas por los dólares árabes.

“El fútbol en Arabia ofrece mucho más dinero que el europeo. Cada uno puede hacer lo que quiera y los organismos internacionales del fútbol tienen que evaluar bien este tema y tomar las decisiones necesarias para equilibrar el mercado”, comentó Ancelotti.

Sin embargo, fue enfático en asegurar que el equipo no se moverá. Pues la directiva está contenta con el conjunto formado en este mercado: “Creo que no. La plantilla está cerrada y todos los jugadores que tenemos están focalizados en esta temporada. ¿Si alguien puede cambiar de idea? No lo sé, pero no tengo miedo”.

¿Hasta cuándo tiene contrato Mbappé con el PSG?

Kylian Mbappé tiene contrato por una temporada más con el PSG: o sea, hasta mediados de 2024. El delantero tuvo la posibilidad de renovar una campaña más, pero no lo hizo. Eso gatilló una pelea con la dirigencia parisina, que no quiere que deje el equipo como agente libre el próximo verano.

¿Qué fichajes ha hecho Real Madrid en este mercado?

Real Madrid ha concretado el traspaso de Brahim Díaz, Jude Bellingham, Joselu y Fran García para reforzar la plantilla de cara a la temporada 2023-24.