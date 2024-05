River Plate vive un momento delicado. A pesar de estar clasificado en Copa Libertadores, la derrota en Copa Argentina y el tibio arranque en el torneo local tiene cuestionado al DT Martín Demichelis y a todo el equipo.

Eso repercute también en Paulo Díaz. A pesar de ser uno de los jugadores más queridos por la hinchada, recibió una crítica dura por parte de un referente del elenco Millonario: Óscar Ruggeri.

No fue algo personal, pero el Cabezón deslizó que le falta “maldad” para sostener un rendimiento óptimo. Y lo comparó con glorias del club porteño.

“Antes te jugaban los partidos de Copa Enzo Pérez, Ponzio, Funes Mori, Maidana, Pinola. Le faltan líderes. Tiene de todo para jugar bien a la pelota, pero le faltan jugadores malos”, sostuvo Ruggeri en ESPN.

Paulo Díaz en un Superclásico ante Boca Juniors

Esto se contradice con lo que comentó hace dos meses. “El chileno me encanta. ¿Qué le veo? Es malo, malo… Se enoja, lo veo que putea a uno porque no le cerró para allá, porque no le fue para acá. Cuando va dividida, va dividida. No piensa en el VAR”, sostuvo a La Página Millonaria.

Ruggeri y el presente de River

Para Óscar Ruggeri, es importante que Paulo Díaz y River logren entender cómo se juega internacionalmente.

“¿Cómo se gana la Copa Libertadores? Por supuesto que jugando bien cuando se puede, pero cuando no, cuchillo en la boca”, complementó.

“Meter, meter, meter… 0-0 y 0-0, hay partidos que se presentan así. La Libertadores no se gana solamente jugando bien, como dicen muchos”, manifestó para explicar lo que es un equipo copero.