El camarógrafo colombiano, Jhonny Jackson, rompió el silencio tras recibir de lleno un manotazo de Emiliano Martínez. El Dibu quedó caliente tras la derrota de Argentina en Barranquilla y se desquitó con el trabajador de la transmisión oficial.

Pese a la fea reacción del arquero, el camarógrafo no tuvo odio en su reacción y hasta le dedicó palabras de aliento para que se sobreponga a la derrota.

“Dibu, hermano, cómo estás, soy Jhonny Jackson, camarógrafo que agrediste en el partido contra Colombia”, manifestó el trabajador en un video.

Agrega que “termina el partido, dan el pitazo final, y yo como camarógrafo siempre voy a buscar reacciones porque es el director el que me lo dice por interno. Simplemente entro a la cancha después de 90 minutos, todos están cansados”.

“Yo estaba trabajando como él”

“Veo al Dibu saludándose con sus compañeros y me acerco a él, y de la nada el Dibu le pega a mi cámara. Me dio rabia porque yo estoy trabajando, así como él lo estaba haciendo atajando. Yo estaba operando mi cámara, ni siquiera jugué fútbol contra él, me dio mucha rabia en el momento, pero no le dije nada”, complementó.

Jhonny Jackson sentencia que “quería decirte que tranquilo, hermano, en la vida todo el mundo ha perdido un partido. De pronto para ti significó mucho esta derrota, pero para adelante Dibu”.

Aún puntera en la tabla de eliminatorias, Argentina deberá enfrentar en octubre a Venezuela y Bolivia. Por su parte, Colombia al acecho, irá ante Bolivia y un Chile que se hunde.