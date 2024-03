Bruno Barticciotto queda desolado por otra lesión en Argentina: "No sé qué más falta"

Bruno Barticciotto apenas ha sumado 26′ durante esta temporada y por estas horas sufre por una nueva lesión en Argentina. El atacante chileno ingresó en los últimos minutos de la victoria de Talleres de Córdoba. Reemplazó al paraguayo Ramón Sosa en los 86′.

Pudo terminar el partido, pero con un problema físico que lo sacará de algunos duelos en la T. A través de su cuenta de Instagram, el exatacante de Palestino dejó una muestra evidente de la pesadumbre que pasa por su cabeza. “Nuevamente me toca estar fuera, otra lesión más”, expresó el hijo de Marcelo Barticciotto.

“Estos 6 meses desde que llegué al club no han sido fáciles. He hecho todo lo posible para poder estar bien en todos los aspectos. Realmente no sé qué más falta”, agregó Bruno Barticciotto en dicha red social. Lejos parece quedar ese comienzo ilusionante que tuvo en la Liga Profesional de Argentina.

Añadió que “pero bueno, es lo que me está tocando pasar. Voy a seguir dejando todo para estar a disposición lo antes posible”. Un compromiso infranqueable para volver a ser una opción concreta en la consideración del entrenador, Walter Ribonetto.

Bruno Barticciotto bajoneado por otra lesión en Argentina: “El día a día se ha hecho difícil”

Bruno Barticciotto de todas maneras quiere dejar atrás la lesión y despegar definitivamente en Argentina. Pero lo primero es superar este escollo para retomar su mejor versión. Esa que Talleres de Córdova vio en el Tino para llevarlo a la máxima categoría en el vecino país.

“Sólo agradecer a la gente que está en el día a día que se ha hecho difícil de llevar”, fue la gratitud de Bruno Barti. Por cierto, recibió el respaldo de su padre con un cariñoso mensaje. pero bueno, es lo que me está tocando pasar. “Nadie dijo que iba a ser fácil. Sé que vas a volver más fuerte que nunca, te amo con toda mi alma y sé que vas a brillar como siempre lo has hecho en Talleres, aguante la T y su gente”, escribió el legendario “7” del Colo Colo campeón de América.

También recibió palabras de aliento de Gary Medel, quien por estas horas mastica su marginación de la Roja en la primera nómina de Ricardo Gareca. “Todo pasa por algo, amigo. Cabeza fuerte, hermano y que tengas buena recuperación”, le posteó el Pitbull en Instagram al atacante de 22 años.

