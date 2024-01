Es ya oficial. Ben Brereton regresa a Inglaterra para defender la camiseta del necesitado Sheffield United. Tras una primera mitad de la temporada 2023-24 algo amarga en el Villarreal, el chileno vuelve a un fútbol que conoce y en donde mostró su mejor rendimiento.

El llamado del Sheffield a nuestro Ben es casi de auxilio. El equipo de Yorkshire es el absoluto colista de la Premier League, con apenas nueve puntos en 20 partidos jugados. Con menos de la mitad del torneo por disputar, necesitan de casi un milagro para mantener la categoría.

“Tan pronto como supe que había interés, hablé con algunas personas y lo hicimos rápidamente. Realmente no estaba jugando allí (en España) y estaba Me dijeron que podía salir cedido, así que es genial estar ahora en Inglaterra en un gran club y en un club al que conozco bien porque jugué contra él. No veo la hora de empezar”, declaró Brereton a los canales oficiales de The Blades.

En ese sentido, el chileno sostuvo que “hablé con Chris Wilder (entrenador del equipo) por teléfono y me contó lo que representa el equipo: trabajo duro, deseo y cosas así. Eso es algo que disfruto y era algo de lo que quería ser parte”.

“Estar aquí es genial para mí, jugar en la Premier League es algo con lo que sueñas cuando eres joven, así que es genial para mí y no veo la hora de empezar”, concluyó ilusionado el atacante nacional.

Por su parte, Wilder declaró que “Ben era un jugador codiciado, así que estamos encantados de haberlo traído al club. Todos lo conocemos desde sus días en Blackburn. Es un operador versátil en la parte superior del campo, que nos da opciones en términos de jugar por el costado o por el medio. Es rápido, poderoso y obviamente su reciente récord de goles en Blackburn habla por sí solo, tiene mucha experiencia internacional también en los últimos años, representando a Chile”.

“Para mí, el hecho de que realmente quisiera venir aquí y jugar en la Premier League fue un factor importante. No tuve que decir mucho sobre el Sheffield United porque ya sabe todo sobre nosotros, hizo sus deberes y le gustó lo que hizo. había oído y lo que teníamos que decirle”, concluyó el DT.

Así las cosas, Brereton interrumpirá su etapa el fútbol español tras un verdadero primer paso en falso en el Villarreal. Lamentablemente el chileno se fue sin anotar un solo gol en el club tras 20 partidos jugados, en una muestra clara de que nunca se pudo acostumbrar al balompié ibérico.

¿Cuándo juega Sheffield United de Ben Brereton?

El Sheffield verá acción por la FA Cup, enfrentando a Gillingham FC el sábado 6 de enero (12:00) en el Priestfield Stadium. En la Premier League The Blades volverá a jugar ante West Ham el 21 de enero a las 11:00 en Bramall Lane. ¿Se vendrá el debut de Ben en alguno de estos partidos?

