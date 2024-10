No ha sido un 2024 fácil para Ben Brereton. El delantero de 25 años no ha logrado destacar en el Southampton, siendo incapaz de ayudar a su equipo a evitar la lucha por el descenso en estas primeras fechas de la Premier League.

Las críticas contra el desempeño del chileno están a la orden del día, siendo ahora turno del noruego Jo Tessem, vieja gloria de los Santos que entre el 99 y 2004 defendió en 129 ocasiones la camiseta del Soton.

En charla con BBC Radio Solent el ex delantero aseguró que “Brereton Díaz no me ha mostrado nada esta temporada hasta ahora. He sido exigente con él porque quiero verlo más”.

“Lo que más quiero ver es que cuando juegue por la izquierda, cuando esté uno contra uno, quiero que se enfrente al lateral. No puede ser simplemente un pasajero y jugar la pelota para atrás todo el tiempo. Quiero verlo más agresivo, que se atreva a encarar y a desbordar”, concluyó.

En este temporada 2024-25 el chileno ha disputado un total de siete partidos con el Southampton, siendo uno por la Premier League y otro por la Copa de la Liga, registrando cero goles y cero asistencias en 418 minutos de acción.

Ben Brereton no ha podido ayudar a su equipo en la lucha por mantener la categoría en Inglaterra. | Foto: Photosport.

Lamentablemente estos bajísimos números se están viendo reflejados en el nivel del equipo, ya que el Soton es penúltimo en el torneo inglés con un punto tras seis fechas jugadas, superando al colista Wolves por solo diferencia de goles.

¿Cuándo vuelve a jugar el Southampton de Ben Brereton?

Los Santos volverán a la acción este sábado 5 de octubre, cuando a partir de las 11:00 (hora de Chile) visiten a Arsenal en el Emirates Stadium. El cuadro de Londres marcha tercero con 14 puntos y viene de vencer por 4-2 al Leicester.