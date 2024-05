Bayern Múnich pone el grito en el cielo tras la polémica contra Real Madrid: "El árbitro me dijo..."

El Bayern Múnich logró ponerse en ventaja ante el Real Madrid gracias a un golazo espectacular del canadiense Alphonso Davies. Pero un inesperado doblete de Joselu dio vuelta el partido y le permitió al cuadro Merengue ganar su boleto para la final de la Champions League.

La segunda conquista del “14” de los Merengues fue en el primer minuto de descuento. Y cuando se jugaban los 90’+12, llegó la jugada que provocó una discordia que no terminará pronto. Joshua Kimmich buscó con un pelotazo largo inquietar a la defensa del cuadro español.

El balón cayó cerca del marroquí Noussair Mazraoui, quien recurrió a su juego aéreo para pelear con Eduardo Camavinga. La pelota le quedó a Thomas Müller, quien la pivoteó. Pero en ese instante, sonó el pitazo del árbitro polaco Szymon Marciniak, quien sancionó una posición de adelanto a instancias de que su asistente Tomasz Listkiewicz levantó la bandera antes de que la jugada terminara.

Casi inmediatamente después del cabezazo de Müller, el zaguero neerlandés Matthijs de Ligt sacó un remate rasante que se metió al arco. Aunque el portero ucraniano Andriy Lunin había escuchado el silbato y se quedó parado. El defensor que había anotado no lo podía creer. Y dejó clara su molestia en la zona mixta del estadio Santiago Bernabéu. “Es un error gravísimo”, dijo el ex marcador de la Juventus.

De Ligt y Müller le alegan a Marciniak. (Alexander Hassenstein/Getty Images).

Defensa del Bayern Múnich y su festejo ahogado ante Real Madrid: “El árbitro me dijo que había cometido un error”

El zaguero del Bayern Múnich dejó mucho lugar para las especulaciones tras esa determinación que, entre comillas, salvó al Real Madrid al límite del partido. “Si es fuera de juego, pues lo es. Pero hay normas en el fútbol. La regla dice que si no es fuera de juego claro tienes que dejar acabar la jugada. Y este no lo era”, marcó De Ligt.

“Si es fuera de juego o no, yo no lo sé. Pero tienes que revisarlo después. Si no llegas a revisarlo, ¿cómo puedes saberlo? El segundo gol de Joselu también es casi una posición de adelanto. Y si hubiera pitado, la jugada habría quedado sin validez. Es una gran diferencia”, agregó el zaguero surgido de las inferiores del Ajax.

Pero lo más llamativo fue que el seleccionado de Países Bajos reveló una conversación que tuvo con el juez asistente en los pasillos. “Me dijo que lo siente, que cometió un gran error. No me gusta buscar excusas, pero si las reglas existen hay que cumplirlas”, sentenció De Ligt. ¿Y ahora qué? A llorar a la iglesia, dijo Alfio Basile después de que Argentina perdió ante la Roja por los puntos por primera vez en su historia. Calza perfecto en este caso.

Revisa la tremenda polémica en la semifinal de la Champions League

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!