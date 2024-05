Joselu seguramente no figuraba entre los favoritos para ser el salvador y héroe del Real Madrid en la semifinal de la Champions League. Pero así no más fue. El cuadro Merengue caía por 1-0 ante el Bayern Múnich cuando el director técnico del campeón de España hizo el cambio clave.

El delantero de 34 años ingresó en reemplazo de Federico Valverde en los 81′. Y siete minutos más tarde, aprovechó un grosero error de Manuel Neuer para poner el empate transitorio en el partido y la llave. Y en los 90’+1, el atacante español nacido en Alemania aprovechó un centro de Antonio Rüdiger y marcó el 2-1 definitivo.

“En mis sueños seguro que no estaba esto. El fútbol me tenía algo guardado. Eso creía hace unos 10 años. Mucho trabajo, pico y pala. El destino me lo tenía reservado. Agradecido por todos los sitios donde estuve, toda la gente que conocí. Fue una noche increíble. El míster nos dijo que los partidos así se ganan con el corazón y eso no me falta.”, describió Joselu en una conversación con El Chiringuito.

Joselu celebra el gol del empate tras un fallo increíble de Neuer. (David Ramos/Getty Images).

Agregó que “seguramente como esto es el Real Madrid, debemos pensar en la final. Mi carrera mereció la pena sólo por el hecho de ponerme esta camiseta. Cualquier jugador sueña con jugar acá, pero no lo puede hacer todo el mundo“, aseguró el “14”, un hincha fanático de la Casa Blanca desde hace mucho tiempo.

Joselu, el héroe del Real Madrid que buscaba ver los partidos en streamings piratas

Si bien Joselu fue el héroe del Real Madrid, hubo otro jugador que tuvo un gran desempeño. “Vinícius hizo un partido increíble, es un jugador espectacular. Seguramente nos dará otra Champions en el club. Yo entré para intentar ayudar al equipo y estar en el momento justo. Feliz por todo lo que ha pasado”, afirmó el exariete del Espanyol de Barcelona.

“Este escudo es una parte de mi vida: es sentimiento en mi corazón, lo llevo calcado desde pequeñito. Tuve suerte de pasar por el Real Madrid Castilla, de vivir un ascenso. Pude apoyar hace dos años como aficionado, sobre todo a Carvajal, que es con el que comparto casi todos los días.

Brahim Díaz y Eder Militao celebran con el héroe merengue. (David Ramos/Getty Images).

Precisamente en su calidad de hincha Merengue, Joselu tuvo un momento de desesperación en las redes sociales. Corría el 23 de agosto de 2012, cuando el artillero hispano estaba a préstamo en el Hoffenheim de Alemania. El cuadro madridista tenía un partido ese día. Y el oriundo de Stuttgart no sabía cómo verlo.

Fue así que se le ocurrió la brillante idea de recurrir a Twitter, un espacio que en esos años era muchísimo menos tóxico que actualmente. “¿Alguien me puede dar un link bueno para ver al Madrid?”, preguntó en la ex red social del pajarito. Precisamente tras su brillante actuación contra el Gigante de Baviera, ese tuit se viralizó una vez más. ¡Una muestra más de las grandes y hermosas vueltas que da el fútbol y la vida!

Captura Twitter.

¿Cuándo se jugará la gran final de la Champions League?

Real Madrid ganó su derecho a jugar la final de la Champions League ante el Borussia Dortmund. El partido se disputará el 1 de junio en el estadio Wembley, el mítico reducto enclavado en Inglaterra. El pitazo inicial está pactado para las 15 horas, según el horario de Chile continental.

