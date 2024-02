La llegada de Jorge Almirón a Colo Colo trajo al Monumental a un personaje bastante polémico: Giorgio Armas, astrólogo que se hizo famoso en Argentina por las charlas que tuvo con el entrenador en Boca Juniors.

“No lo conozco”, fue la respuesta de Almirón cuando se le consultó por su relación con el esotérico personaje peruano, a pesar de que hay imágenes de ambos compartiendo videollamadas.

Lo cierto es que Armas apareció nuevamente en escena en Argentina. Esta vez en la semana previa al clásico entre River y Boca Juniors, para asegurar que el delantero Edinson Cavani tiene una brujería.

“Necesito que la gente haga fuerza para levantarlo porque es muy fuerte lo que le pasa. No sé qué es, porque queda mano a mano en el arco y no puede convertir. La gente me tiene que ayudar. Hay que unirse y dejarse de joder. No hay que criticar, hay que unirse”, confesó Armas.

El ritual para Cavani

El astrólogo asegura tener la solución para que lleguen los goles de Cavani. “Abrí el portal para el ritual de Cavani. Ahora depende de ustedes: lo único que necesito es que agarren la foto de Cavani y visualicen por favor con la mano izquierda una vela negra y la mano derecha la foto de Cavani, cualquier imagen de Cavani”, contó convencido que así llegarán sus goles.

El amigo de Almirón agregó que “hay que decretar, visualizar en positivo, pedir los goles, visualicen los partidos, en las fechas, en los goles. Pidiéndole siempre a Dios y terminando la oración en ‘a nombre del poderoso hijo que tienes, te pido señor en el nombre poderoso de tu hijo Jesús'”.

Finalizó indicando que “por favor que se le vaya lo negativo, todo lo impuesto, toda la maldad, toda la brujería. Tiene magia negra. Yo creo que se trata de un trabajo que le hicieron en Argentina para que le vaya mal y no tenga éxito en Boca”.