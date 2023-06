El fútbol de Arabia Saudita se metió de lleno en la contratación de estrellas mundiales en este mercado de pases. Ya habían mandado una señal clara hace algunos meses con el fichaje de Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr, pero ahora volvieron a sorprender con el arribo de Karim Benzema y N’Golo Kanté al Al-Ittihad.

Ahora, el infinito presupuesto del fútbol saudí busca quedarse con el fichaje de otras estrellas del viejo continente, como lo son el portugués Bernardo Silva del Manchester City y el egipcio Mohamed Salah de Liverpool.

Hafez Al-Medlej, presidente del Comité de Marketing de Arabia Saudita y exmiembro de la Oficina Ejecutiva de la Confederación Asiática de Fútbol, avisó que “estamos sólo al principio. A partir de ahora, todos los futbolistas transferibles serán un objetivo para los clubes saudíes”.

“La experiencia de China no tiene nada que ver con la nuestra, fue puramente marketing. Allí el fútbol no es muy popular. En Arabia tenemos un proyecto de Estado y no se limitará a cuatro grandes equipos, sino a todos. Porque la pasión de los saudíes por el fútbol no tiene límites”, agregó.

En ese sentido, Al-Medlej advirtió que “no fichamos a jugadores que están acabados. El Al Hilal fichará a Ruben Neves, que tiene 26 años y al que quería el Barcelona. Y Benzema llegó al Al Ittihad después de ser Balón de Oro en el Real Madrid (…) Esperamos que llegue Bernardo Silva, del Manchester City, y también deberíamos empezar a trabajar en el fichaje de Mohamed Salah”.

“La marcha de grandes estrellas de Europa será un golpe para la Liga de Campeones, que perderá gran parte de su brillo. Tenemos el ejemplo de la Liga española, que perdió mucho con la marcha de Cristiano Ronaldo a la Juventus. Y perdió más cuando Messi se fue al PSG. La salida de estrellas de Europa afectará a los contratos de patrocinio y televisión”, concluyó Al-Medlej.