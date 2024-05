En Brasil han destacado la baja que ha tenido Gary Medel en Vasco da Gama, quien pasó de ser el capitán indiscutible con el técnico Ramón Díaz, a no ser considerado cuando salió el entrenador argentino.

Luego de perderse partidos por viajar a Chile a estar con su mamá, quien pasó por un grave estado de salud, el regreso a Río de Janeiro fue complicado para el formado en Universidad Católica.

Aseguran que no tiene relación alguna con Rafael Paiva, por lo que no ha sido considerado en los últimos partidos. Pero no sólo eso, porque, además, revelan una agresión del chileno que no gustó para nada dentro del camarín.

Fue el medio O Globo quienes detallan un hecho puntual que quebró la relación del Pitbull con sus compañeros, donde no es considerado por los jugadores brasileños en la interna del club, luego de agredir a un juvenil.

Gary Medel no ha sido considerado en los últimos partidos.

La denuncia sobre Medel

Fue a comienzos de esta temporada, en la concentración del primer partido del Torneo Carioca, cuando Medel tuvo su problema con un compañero de Vasco da Gama en el hotel.

“A la hora del almuerzo, Cauã Paixão, un delantero criado en la academia del club, entró en el ascensor mirando su teléfono celular y no saludó a Medel ni a los otros jugadores presentes. Al capitán no le gustó la actitud del joven y le dio una palmada en la nuca”, cuentan.

“Los dos comenzaron a discutir dentro del ascensor. En el momento en que Medel le dio una segunda bofetada, el delantero se lanzó en dirección al chileno. Incluso intercambiaron puñetazos y tuvieron que ser separados. El chileno también mordió a Paixão, quien fue cedido al América-RN el 20 de febrero”, explican.

Tras esto, según la publicación, muchos de los jugadores brasileños dejaron de considerar a Medel, a quien se le ve comúnmente con los extranjeros del equipo en Río de Janeiro.

En Brasil lo acusan con problemas con varios de sus compañeros en Vasco da Gama.

Medel se defiende de la acusación

Fue el propio Gary Medel quien salió a replicar por sus redes sociales esta información, donde se le nota molesto por la situación que se revela, aunque la desmiente.

“Nunca he tenido problema en ningún club y no tendré problema aquí en el Vasco, estas páginas de mierda solo duelen y mienten”, comentó en sus redes sociales en respuesta a los hinchas.

El Pitbull pide aclarar al situación dejando en claro que no ha tenido inconvenientes en su paso por Vasco da Gama, donde no es seguro que continúe en el futuro.

Revisa el mensaje de Medel:

