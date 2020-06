Zinedine Zidane le contesta a Piqué: "Los árbitros no nos favorecen. Será difícil ganar esta liga"

Barcelona igualó con el Sevilla y le da opciones al Real Madrid para que los merengues alcancen a los culés en la punta de la tabla. Tras el duelo, Gerard Piqué le puso sazón a lo que será el desenlace de La Liga.

El defensor aseguró que el Barcelona prácticamente perdió el título ante la sensación que el arbitraje favorece al Real Madrid. Zidane se hizo presente.

“Lo que me interesa es el partido de mañana contra Real Sociedad. Tengo mi opinión, pero no voy a responder a Piqué porque puede pasar lo mismo al revés. Cada uno puede expresar sus sentimientos y yo pienso en el partido porque es lo que nos anima a nosotros, a jugar mañana y nada más”, dijo Zizou.

Agrega: “¿nos favorecen? No. No lo creo y nada más. Será difícil ganar esta liga, vamos a hacer todo lo posible, pero se van a perder pocos puntos. Visto las jornadas que han sucedido... Va a ser difícil que el Real Madrid pierda puntos”.

Arturo Vidal ante Sevilla.

“Ojalá que esto no influya en el arbitraje, yo no pienso en estas cosas. Si se puede jugar de otra manera fuera del campo nosotros desde luego no lo hacemos. Somos el Real Madrid, sabemos la fuerza que tenemos y lo que queremos es jugar en el campo con jugadores muy buenos. El resto no voy a decir nada. Cada uno puede opinar y decir lo que le interesa”, sentenció.