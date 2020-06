Gerard Piqué pierde la paciencia con periodista fanático del Real Madrid

El empate del Sevilla con el Barcelona dejó la Liga española al rojo vivo, porque de ganarle el Real Madrid a la Real Sociedad, el cuadro merengue llegará al tope de la tabla.

Luego de finalizado el encuentro, Gerard Piqué lanzó una declaración que hizo mucho ruido: “viendo las dos jornadas que llevamos va a ser muy difícil que el Real Madrid pierda puntos”.

La opinión del defensor culé no pasó desapercibida por nadie en España y uno de los periodistas más fanáticos del cuadro merengue, Edu Aguirre, del programa El Chiringuito, no dudó en responderle irónicamente.

El disputado encuentro entre Sevilla y Barcelona (Getty Images)



El profesional escribió en su cuenta de Twitter sobre Piqué: "Hay que venir llorado de casa", haciendo referencia a lo que dijo el compañero de Arturo Vidal una vez que terminó el 0-0 entre Sevilla y Barcelona.

La respuesta del jugador culé no se hizo esperar y contestó también en la cuenta del pajaro azul “Te has pasado de la raya”.

Hay que venir llorado de casa https://t.co/jNIvVd1y9b — Edu Aguirre (@EduAguirre7) June 20, 2020