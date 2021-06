Youssouf Sabaly, canterano del PSG y nuevo compañero de Claudio Bravo en el Betis de Pellegrini: "Soy un jugador con experiencia"

Manuel Pellegrini y Claudio Bravo tendrán un durísimo desafío la próxima temporada junto al Real Betis, ya que deberán luchar en La Liga y en Europa League, por lo que el club decidió reforzarse para no pasar zozobras y se hizo con los servicios del lateral de 28 años, Youssouf Sabaly, formado en las inferiores del Paris Saint-Germain.

El Ingeniero hizo historia en el equipo verdiblanco, logrando meterse en puestos de copas internacionales en su primer torneo al mando del equipo, objetivo que la directiva le había trazado pensando en un plazo de tres años.

El trabajo de Pellegrini tiene a todos contentos en España, por lo que los timoneles del Betis no han dudado en comenzar a fichar buenos valores de cara a la competencia local y también europea.

Youssouf Sabaly fue presentado este martes como flamante refuerzo del equipo. El franco-senegalés llegó para ocupar el puesto vacante dejado por Emerson, que decidió emigrar al Royal al FC Barcelona.

"Soy un jugador muy técnico, puedo aportar defensiva y ofensivamente. Tengo un bagaje de 200 partidos en Ligue 1. Soy un jugador con experiencia", comentó hoy en conferencia.

Eso sí, Sabaly reveló que aún no ha tenido chance de conversar cara a cara con Manuel Pellegrini: "no he hablado directamente con él pero ya me ha dado sus impresiones por parte de Antonio Cordón".

"La referencia del Betis viene de mi entorno. Fue a través del encuentro en Barcelona cuando Antonio me convenció del proyecto. Me transmitió confianza, me dejó satisfecho y por eso opté por firmar cinco años", detalló.

El Ingeniero quiere reforzarse con todo para poder dar lucha en la Europa League.

Respecto del aliciente que significará jugar la Europa League junto al Real Betis, Youssouf agregó que "lo importante es ir poco a poco, espero llegar muy lejos pero iremos etapa por etapa".

El lateral llega desde el Girondins de Burdeos, pero fue formado en la cantera del Paris Saint-Germain. Además, tuvo pasos por el Evian y el Nantes antes de llegar como agente libre al Benito Villamarín, donde jugará junto a Claudio Bravo y bajo el mando de Manuel Pellegrini.