¿Y la UC? Pipo Gorosito se confiesa: "San Lorenzo es el club que más amo"

Uno de los grandes jugadores extranjeros que llegaron al fútbol chileno en la década del '90 fue Néstor Raúl Gorosito. El Pipo llegó en 1994 a Universidad Católica y en solo dos años se ganó el corazón de los hinchas cruzados con su notable técnica y su gran dupla con el Beto Acosta.

Con la UC, el volante argentino quedó muy cerca de ser campeón del fútbol chileno en 1994, pero sí alcanzó dos importantes títulos para el club: la Interamericana del '94 y la Copa Chile de 1995.

Pese a su gran paso por Chile, el Pipo reconoció que su gran amor está en su país. En conversación con DirecTV Sports, el actual DT de Tigre contó sus razones para rechazar la propuesta de dirigir a San Lorenzo de Almagro.

Gorosito junto al Beto Acosta jugando por la UC en la década de 1990

"No me arrepiento de no haber ido a San Lorenzo. Dije que iba a terminar el contrato y lo terminé. Yo di la palabra y eso es lo que les inculco a los míos", comenzó contando en De Fútbol se Habla Así.

Más allá de su rotundo no al Ciclón para cumplir con su compromiso, confesó que "yo me tendría que haber ido a San Lorenzo porque es el club que más quiero en la vida y no sé cuándo se me va a presentar otra oportunidad".