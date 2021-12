Xavi quiere prenderle fuego al Barcelona y empezar de cero: "Me voy cabreado, me jode que esta sea nuestra realidad"

La dura derrota de Barcelona en la Champions League ante el Bayern Munich significó la eliminación del cuadro catalán en primera fase del torneo, algo que no sucedía desde el 2001. Por lo mismo, el DT Xavi Hernández se mostró muy molesto con lo sucedido.

"Me voy cabreado. Esta es nuestra realidad y me jode. Hay que afrontarla. No queda otra. Hoy empieza una nueva etapa. Empezamos de cero", comentó el estratega que asumió hace pocos meses en reemplazo de Ronald Koeman.

Luego señaló que "nos han sometido, siempre queremos dominar y someter al rival y ha sido al revés. Hay que exigirnos más. Somos el Barça. Esto tiene que ser un punto de inflexión para cambiar la dinámica y muchas cosas. No hemos competido".

Para Xavi, eso sí, no queda otra que levantar cabeza para poder mejorar. "Afrontamos la situación con dignidad. Hoy empieza una nueva era y una nueva etapa. Nuestro objetivo es la Champions, no la Europa League (torneo al que se clasificaron por ser terceros del grupo). Pero nuestra realidad ahora es la Europa League y hay que ganarla. El objetivo del Barça es ganar todos los partidos. No es el mejor escenario, pero es lo que hay".

Finalmente, confesó que la receta es ponerle el hombro a la situación adversar para revertir la situación. "Hay que trabajar duro. No me gusta la palabra fracaso. No me gusta porque lo hemos intentado. Amo a este club y trabajaré y me dejaré la vida".