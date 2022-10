Xavi se pone el parche antes de la herida: "Si no pasamos la Champions, iremos a ganar la Europa League"

Este miércoles Barcelona recibe al Bayern Munich en el Camp Nou por la quinta fecha de la fase de grupos de la Champions League.

Un partido que le trae malos recuerdos a la hinchada culé, pues en casa han perdido tres de los últimos cuatro partidos jugados, incluido el histórico 2-8 de la temporada 2019-2020.

Encima, será un duelo vital para las aspiraciones de los blaugranas, pues de caer quedarán prácticamente eliminados de la Champions League.

Pese a ser anfitriones y uno de los equipos más poderosos del mundo, el técnico Xavi Hernández se puso el parche antes de la herida en la previa del encuentro y ya habló de una eventual Europa League.

"Espero un rival físico, táctico y muy trabajado. Tenemos un partido importante, independientemente de lo que pase en Milán, tenemos que ganar para demostrar que estamos en este nivel. Lo tenemos que hacer en el juego y en la victoria", comenzó Xavi.

"Hemos vuelto bien contra el Villarreal y el Athletic, después de perder contra el Madrid. Tenemos que seguir por este camino. Nuestra mentalidad es la de ganar y competir contra este tipo de rivales, también demostrar que hemos cambiado el chip", añadió.

Sobre la posibilidades ante el Bayern, indicó: "No es un milagro, tenemos una pequeña esperanza, no hay que perderla, pero lo vemos complicado porque no dependemos de nosotros. Tenemos que mantener la mentalidad".

"La sensación de confianza es buena. No hemos hecho los deberes, es una pena no haber puntuado ni en Múnich ni en Milán. La competición está siendo cruel con nosotros, pero esta es la realidad", complementó.

En cuanto a la opción de jugar la Europa League, afirmó: "Queremos demostrar nuestro nivel. Si no pasamos la Champions, afrontaremos la Europa League como leones y a ganarla. El equipo tiene carácter y ha reaccionado muy bien. Somos una piña y hay muy buen ambiente. Es ganador y quiere ganar títulos. Tenemos que demostrarlo en cada partido".

Finalmente, alentó a sus jugadores: "Es un partido de venganza y para Robert también. No consiguió marcar contra su ex equipo, es una nueva oportunidad para él y para el equipo".