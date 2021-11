Barcelona cuenta las horas para un nuevo derbi catalán frente al Espanyol, duelo pactado para este sábado 20 de noviembre desde las 17:00 horas en el Camp Nou, por la fecha 14 de La Liga española. En la banca culé debuta Xavi Hernández como nuevo DT del cuadro azulgrana que lo vio brillar y convertirse en ídolo como mediocampista.

“Estoy muy tranquilo, contento e ilusionado. Me hace mucha ilusión estar en la que considero mi casa y con ganas de que empiece el partido. Estoy menos nervioso que cuando era futbolista. Las sensaciones son buenas”, dijo Xavi en rueda de prensa.

Respecto a la disciplina, el ex volante agregó que “no hace falta gritar ni ser un sargento, ya dije que es un tema de orden, no de disciplina. La convivencia estos días con el vestuario ha sido muy buena. El talento de la plantilla me ha sorprendido. Haces cualquier tarea de salida balón, presión alta, buscar líneas de pase y nosotros venimos de donde venimos y el talento se nota. Lo cogen rápido y tienen la predisposición de hacerlo: la intensidad, las ganas de hacerlo bien... Les veo contentos y con mucha ilusión".

Respecto al partido el entrenador sostuvo que “el Espanyol es un muy buen equipo y trabajado por Vicente Moreno: puede presionar arriba, en bloque bajo, salir en transición y con poderío físico en la estrategia. Es un equipo muy rico en muchas cosas. Será un partido difícil, con tensión y mucho ritmo, pero nos preparamos para competir bien”.

Otros temas que abordó Xavi fueron el presente nebuloso y la necesidad de volver a pelear la Champions League, junto al regreso de Dani Alves.

“El objetivo es ir ganando. El Barça tiene que pelear por los títulos. No empezamos de cero y no es la mejor situación, pero tenemos energía positiva y que vean ellos que somos el Barça y no está en la posición que merece. Somos el Barça y tenemos que dar más del cien por ciento”, manifestó el DT.

Xavi sentenció que “Dani Alves nos va a sumar en todo. Es un futbolista espectacular: a nivel asociativo es de lo mejor que he visto nunca. Hemos visto también sus últimos partidos y está en plena forma. Es una lástima que no pueda jugar hasta enero con nosotros".