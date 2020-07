Wesley Sneijder cuenta el secreto de José Mourinho en el Inter: "Nos dejaba fumar y beber, hizo sus propias leyes"

El portugués José Mourinho estuvo a cargo del Inter de Milan entre 2008 y 2010 donde no sólo ganó la Serie A, también supo levantar la Champions League, siendo el último equipo italiano en ganarla.

Un dirigido por Mou, Wesley Sneijder, ha lanzando su libro donde se refiere a esa época, donde estuvo a las órdenes del luso en el cuadro lombardo, y asegura que creó sus propias normas, las que fueron muy bien recibidas por es equipo, según publica este lunes el Daily Star.

“Él sabía cómo manejarnos tan bien. Él nos dijo 'les doy más libertad de la que están acostumbrados y, a cambio, obtengo un mejor equipo", aseguró el holandés.

Mourinho saluda a Sneijder cuando dirigía al Real Madrid y enfrentó al Galatasaray (Getty Images)

Agregando que “durante los partidos exigió todo de nosotros. Pero lejos del campo nos dio mucho espacio. 'Beber vino, maricones' ... Estoy seguro de que él sabía que estábamos haciendo esto ".

Sneijder detalla que una cosa que le llamó mucho la atención de este relajo de Mou, era con el tema de la ropa, algo tan estricto en Italia.

“Incluso fuimos libres en nuestra elección de qué ponernos. Teníamos un patrocinador para todos nuestros trajes, pero Mourinho dijo que no teníamos que usar los trajes si no queríamos". Él nos dijo 'ustedes son jugadores de fútbol, no marionetas de moda'. Solo tres cosas eran importantes: entrenar duro, concentrarse y divertirse".