Wanda Nara: "Todos creen que estoy con Mauro Icardi por su plata, pero yo ya era rica y famosa"

Luego de que Mauro Icardi decretara su mediática salida del Inter de Milán, en calidad de préstamo y con el PSG como destino, todos los dardos apuntaron a su mujer y representante, la extravagante Wanda Nara.

Pero aunque ha pasado el tiempo, la presentadora de televisión y modelo se mantiene en el foco de la noticia. Y ahora con una entretenida entrevista que concedió a la revista de tendencias Grazia, donde habló de su relación con el delantero.

"Me siento la chica con la maleta. Cuando nos fuimos a París era un jueves, pasamos el fin de semana juntos, después el lunes me desperté en Milán y me di cuenta que estaba sola con cinco hijos. No fue fácil", reconoció sobre el traspaso al cuadro parisino.

Wanda fue apuntada como la gran culpable del quiebre entre Icardi y el Inter, cuadro con el que volverá a sentarse para negociar en el próximo mercado veraniego de Europa. Pero se consuela: "Fue una decisión impopular y, aunque para algunos no, el tiempo me ha dado la razón".

Finalmente se despachó una frase para titular sobre su relación con Mauro. "Todos creen que estoy con Mauro por su plata, pero yo ya era rica y famosa cuando nos hemos conocido. Y lo era porque había trabajado para serlo", completó.