River Plate sufrió un duro golpe este domingo pues una mala presentación en La Bombonera les impidió sumar puntos en el Superclásico ante Boca Juniors, que se impuso con marcador de 1-0 gracias a un gol de Darío Benedetto en el segundo tiempo. En el partido, Paulo Díaz fue titular junto a Pablo Solari.

Tanto el defensor chileno como el hasta hace poco futbolista de Colo Colo tuvieron un encuentro complicado y así lo analizó el periodista Walter Safarián. "Solari no jugó un buen partido, llegaba tocado, llegaba con un pequeñito desgarro y la verdad no se encontró en la cancha. Por eso fue reemplazado en el entretiempo. Solo 45 minutos jugó", indicó.

En el caso del zaguero, tuvo que moverse en varias posiciones ante las variantes tácticas que tuvo que hacer el entrenador Marcelo Gallardo, sin demasiado éxito. "Paulo Díaz, que arrancó jugando de stopper en una línea de 5, en un costado, cuando se producen los cambios en el entretiempo pasa a jugar como lateral por la derecha".

Colectivamente, el conjunto millonario se vio sin muchas ideas y se fue quedando corto en búsqueda de la igualdad. "River no encontró, en todo el partido, proyección ni salida, abusó demasiado del pelotazo. Un equipo que no parece ser de Gallardo, incluso el mismo Gallardo en algún momento hacía gestos de tirar centros porque no le quedaba de otra para empatar el partido", añadió.

Más allá del análisis individual, el comunicador siguió analizando el encuentro. "Lo terminaron durmiendo en una pelota parada, que es una especialidad de Boca, pero es una falencia de River. Ninguno de los dos anduvo bien, pero River no anduvo bien, no tuvo un buen partido. Boca ganó con lo justo pero ganó", apuntó.

River Plate, entre tanto, quedó en el séptimo lugar con 29 puntos y si bien debe hacer una tremenda remontada aún está a cinco unidades de Atlético Tucumán, líder de la Liga Profesional de Argentina. Su próximo encuentro será este miércoles frente a Banfield.