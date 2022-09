Boca Juniors y River Plate cuentan las horas para una nueva edición del Superclásico, válido por la 18° jornada de la Liga Profesional de Argentina. Y se puede confirmar que este gran partido tendrá un toque chileno, pues los Millonarios contarán con un Bombero en su defensa, además de la presencia del ex Colo Colo, Pablo Solari, que es argentino aunque en su país varios piensen lo contrario.

No fue fácil para Marcelo Gallardo armar la oncena, pues tuvo algunos jugadores con problemas. De hecho, el Pibe sufrió una lesión muscular en el partido contra Barracas Central y su presencia ante los Xeneizes fue una incógnita hasta pocas horas antes del duelo. Lo mismo ocurrió con el arquero Franco Armani, quien de todas formas alejó las dudas apenas pisó La Bombonera. "Estoy al 100 por ciento, me recuperé bien y me siento muy bien. Tomo estos partidos con tranquilidad, consciente de la gran responsabilidad", afirmó el ex Atlético Nacional de Medellín en una breve conversación con TNT Sports Argentina.

El Muñeco también incluyó a Paulo Díaz en una oncena que se guardó hasta el final, pues no hubo práctica formal de fútbol en los días previos. El chileno que llegó a la Banda Sangre desde Al Ahli de Arabia Saudita hará dupla en el fondo con Emanuel Mammana y con Javier Pinola en una retaguardia con cinco futbolistas.

Así las cosas, River Plate alineará a Franco Armani en la portería; Andrés Herrera, Paulo Díaz, Emanuel Mammana, Javier Pinola y Milton Casco en la última línea; Enzo Pérez, Nicolás de la Cruz y Juan Fernando Quintero en el mediocampo; Pablo Solari y Matías Suárez en la dupla de ataque.

Por el lado de Boca Juniors, a Brandon Cortés no le bastó con el golazo espectacular que marcó en el Superclásico de Reserva, que los Oro y Cielo ganaron por 2-1, en gran medida, gracias a la pegada del enganche argentino-chileno que ha tenido una muy positiva campaña en el segundo equipo boquense.

Uno que será titular es el defensor Nicolás Figal, quien también conversó con los medios de comunicación en el estadio. "Sabemos que nos enfrentamos a un gran rival. Siempre estos equipos tienen grandísimos jugadores, ya sabemos las características que tienen. También tenemos lo nuestro, va a ser un partido muy intenso que se va a definir en pequeños detalles", expresó el zaguero surgido de Independiente de Avellaneda.

De este modo, los pupilos de Hugo Ibarra se presentarán en su casa con Agustín Rossi en la portería; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Marcos Rojo y Frank Fabra en la defensa; Martín Payero, Pol Fernández, Juan Ramírez y Alan Varela en el centro del campo; Luca Langoni y Darío Benedetto en el dúo ofensivo.