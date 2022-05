En Argentina fue tema todo el día la derrota de River Plate contra Tigre, por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional al otro lado de la cordillera. La eliminación del Millo se gestó gracias a un lamentable error del chileno Paulo Díaz, que dio pie al gol de Facundo Colidio para el 1-2 definitivo.

Uno que se suma en apoyo del defensa chileno de River Plate es Walter Safarian, el otrora rostro de Fox Sports y conocedor de sobra del fútbol argentino y sudamericano.

“Mucho se ha hablado de Paulo Díaz en estas horas. Paulo Díaz cometió un error como comete cualquier jugador de fútbol: perdió una pelota, a partir de ahí Colidio la recupera, le gana la posición, lo deja en el camino y define. El tema es que de la pelota perdida por Paulo Díaz llega el segundo gol de Tigre, nada más”, dijo Safarian en conversación con Paulo Flores y RedGol.

El ex conductor de Central Fox agregó que “Paulo Díaz no va a ser ni mejor ni peor futbolista por un error cometido. No debe haber un futbolista que no cometiera un error a lo largo de su carrera, y ni hablar de los arquero”.

“Es titular en el equipo de Marcelo Gallardo, el DT sabe que él y David Martínez son los centrales que jugarán los partidos de Copa que vienen ahora y River se acomoda a eso, a jugar los dos partidos que quedan de la fase de grupos de Copa Libertadores y pensar en los octavos de final ojalá ganando el grupo”, complementó el trasandino.

Safarian sentencia que “no hay que volverse locos, errores como los de Paulo Díaz los han cometido todos los futbolistas. A algunos los errores le han salido bien porque no terminaron en gol en contra, y otros como el de Paulo Díaz terminan el gol. Un ejemplo claro: en el Mundial del 90 René Higuita salió del arco queriendo jugar y esa salida le permitió a Roger Milla quedarse con la pelota y sentenciar el partido de Colombia contra Camerún. Y nadie va a cuestionar lo que fue Higuita como arquero”.

Eliminado en el torneo argentino, River Plate tendrá “libre” este fin de semana para volver a la cancha el jueves 19 de mayo frente a Colo Colo por la Copa Libertadores en Buenos Aires.