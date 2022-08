Las copas internacionales retornan esta semana en Sudamérica, donde los chilenos serán protagonistas para dar el primer paso en las semifinales que se van a disputar tanto en la Libertadores como en la Sudamericana.

Arturo Vidal es el que se va a llevar la mayoría de las luces. A pesar de que solamente se integró al Flamengo en cuartos de final de este torneo, es parte importante del plantel e ingresó en los dos partidos contra el Corinthians en esa fase.

El miércoles, ante Vélez Sarsfield en Buenos Aires (20.30 horas), el King buscará dar el primer golpe para poder llegar a la final, que está pactada para jugarse en Guayaquil el 29 de octubre. De todas maneras con la titularidad de este domingo ante Botafogo en el Brasileirao, es probable que vaya al banco.

El que no estará considerado es Erick Pulgar, que aún no debuta en el cuadro carioca y en este duelo no será considerado tampoco por el DT Dorival Junior.

Un día antes estará jugando el Palmeiras de Benjamín Kuscevic, que visitará a Athletico Paranaense (20.30 horas) en la semifinal brasileña. El ex UC ha jugado cinco partidos en esta edición de la Copa Libertadores, la mayoría en la primera fase.

Copa Sudamericana

En Copa Sudamericana el representante nacional será Matías Fernández, ex mediocampista de Wanderers y La Calera que fue traspasado hace pocas semanas a Independiente del Valle.

El elenco ecuatoriano visitará el miércoles (19.30 horas) en Perú a Melgar, la gran sorpresa del campeonato. El Mati fue titular en cuartos de final ante Deportivo Táchira en los dos encuentros, por lo que es bien considerado por el DT Martín Anselmi, que lo conoce del cuadro cementero.