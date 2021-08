El recuerdo de Larrivey: "Ronaldinho me decepcionó, cuando lo enfrenté contra el Milan jugó sin ganas"

Joaquín Larrivey, pese a tener 37 años, pasa por uno de los mejores momentos de su carrera en la actual temporada con Universidad de Chile.

El ariete argentino ya acumula 15 goles con sólo 17 fechas jugadas y es el goleador del Torneo Nacional, donde la U pelea en la parte alta.

En una entrevista concedida a TNT Sports Argentina, Larrivey repasó algunos pasajes de su carrera, como el que vivió jugando en la Serie A de Italia.

Cuando vestía la camiseta del Cagliari de Italia enfrentó al astro brasileño Ronaldinho, quien en ese entonces defendía al AC Milan.

Larrivey con la camiseta del Cagliari en 2012 (Getty)

Una gran experiencia, sin embargo Larrivey la aterriza: "Ronaldinho, cuando jugamos contra el Milan, no sé si no estaba motivado... Realmente jugó sin ganas, es la sensación que me dio en ese momento. Es un jugador que admiro y admiré, de qué manera se toma las cosas...".

"No le vi la competitividad cuando lo veía contra otros equipos, quizá jugó con un equipo más chico y fue por eso. Me decepcionó, como que jugó sin ganas", añadió.

Dinho jugó 95 partidos con el AC Milan, convirtiendo 26 goles y entregando 29 asistencias.