José María Buljubasich recuerda el penal que le tapó a Ronald Koeman: "Me adelanté un poco y se lo atajé"

José María Buljubasich fue uno de los grandes porteros del fútbol chileno en la década del 00', pero antes de brillar en nuestras tierras, el Tati tuvo una gran carrera en el balompié argentino, español y mexicano.

De hecho, en su etapa en el fútbol europeo, el actual gerente técnico de Universidad Católica saltó a la fama por un crucial penal atajado al mismísimo Ronald Koeman. En conversación con La Nación, el Tati recordó su paso por el Tenerife y su duelo contra el holandés del FC Barcelona.

"Así es (tapó el penal), fue en la temporada 94/95, estando en Tenerife. Se dio algo curioso. En el primer semestre echaron a Ojeda en un partido contra el Betis por cometer un penal: entré y lo atajé, pero perdimos 4-1. En la segunda ronda, pasó lo mismo, pero contra Barcelona: entré, lo pateó Koeman, cruzado, me adelanté un poco y se lo atajé. Ganamos 2-1 sobre la hora. Al partido siguiente, fui titular contra La Coruña, me comí dos goles y perdí la chance de ganarme el puesto", señaló el ex portero cruzado.

Consultado por si cree que el actual DT del Barça lo reconoce, Buljubasich aseguró que "no hay ninguna posibilidad. En Argentina sí me pueden reconocer, quizás, porque el apellido era especial y automáticamente suena mucho, pero en España, no".

Pero ese no fue el único penal destacado que tapó en su carrera, además, también le atajó uno a Marcelo Salas en un Clásico Universitario de 2006. El Tati habló de su receta para tapar penales en momentos importantes.

"Siempre había un estudio previo de dónde era el lugar más frecuente del pateador. La estadística sirve, pero claro, el pateador también puede cambiar. Hay muchas cosas que influyen en un penal: no es lo mismo uno a los 10 minutos de partido que a los 90, donde es más probable que te pateen fuerte para asegurar. Después, algunos te dicen que si el pateador se para muy recto, lo más probable es que le pegue cruzado. No tenía una receta en especial", cerró.