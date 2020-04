Una frase de Messi bastó para poner nervioso a Insaurralde: "'¿Qué hacés, Chaco?'. Yo estaba duro, pensé que no me conocía"

Antes de que Juan Manuel Insaurralde llegar a Colo Colo tuvo un paso por el Spartak de Moscú, donde estuvo tres años y alcanzó a jugar Champions League, donde compartió grupo con el Barcelona.

Justamente ante el conjunto Culé fue cuando enfrentó a Lionel Messi por primera vez. En conversación con Ataque Futbolero, el Chaco reveló que al astro argentino le bastó una frase para ponerlo nervioso.

"Haber jugado en Rusia fue una experiencia muy linda porque tienen una cultura totalmente distinta a la nuestra. Aquel día, en el túnel del Camp Nou, antes del partido, me agarra Messi y me dice '¿Qué hacés, Chaco?'. Yo estaba duro, pensé que no me conocía. Cuanto terminó el partido, intercambiamos camisetas. Me acompañó al vestuario para que yo le dé otra mía porque se la había dado a Mascherano", expresó.

También habló rápidamente de la situación que se vive en el Cacique. "Es muy probable que a corto plazo volvamos y entrenemos en grupos. Se tienen que juntar y definirlo. Lo que más quiero es que termine esta pandemia que tan mal nos tiene a nivel mundial. El coronavirus es un aprendizaje para que valoremos las pequeñas cosas de la vida", expresó.

Para finalizar, el Chaco también tuvo palabras para Boca Juniors. "El cariño y agradecimiento hacia Boca van a estar siempre, por todo lo que viví con el club. Con Mouche y Blandi siempre hablamos y recordamos los lindos momentos que pasamos", sentenció.