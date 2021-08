El futuro de Gary Medel es incierto: ¿se quedará en Bologna? ¿volverá a Universidad Católica? ¿partirá a otro club? Son interrogantes que solo el futbolista puede responder. Sin embargo, en conversación con TNT Sports Argentina entregó algunas pistas sobre esta situación.

El seleccionado chileno recordó su paso por Boca Juniors (2009 y 2010), afirmó que le gustaría volver a vestir esos colores y recordó lo que se siente jugar en el estadio La Bombonera y más si es con hinchada, ahora que se estudia la vuelta del público por la pandemia.

“Algunos jugadores sienten la presión y se cagan un poquito. La hinchada te gana partidos y más la de Boca (…) No me gusta jugar sin público. Tanto de local como de visita me gusta tener la presión de la gente, del ambiente, todo... Es algo muy feo, no me gusta para nada, espero que se vuelva pronto”, partió diciendo.

Al ser consultado cuál es el mejor estadio donde jugó, comentó que “en todos los clubes que he estado siempre los compañeros me preguntan cómo es la Bombonera. Yo digo que es una locura, el mejor estadio del mundo”.

Y sobre su experiencia en Argentina, agregó que "los hinchas veían el esfuerzo, mi sacrificio, mi carácter... Yo siempre intento dar lo mejor para el equipo, eso se reflejaba en el campo y la gente me lo agradece”.

Finalmente, sobre la opción de volver a Boca, sentenció que “a futuro no sé, ya tengo 34 años. Tiene que ser ahora ya, no sé hasta cuándo voy a jugar. Estoy en un buen momento, en todo sentido. El año pasado me rompí tres veces los gemelos, pero ya me recuperé y por suerte pude jugar bien la Copa América. Así que estoy bien”.