Tottenham vs Manchester City | Ver EN VIVO ONLINE y en TV a los Spurs de Mourinho contra los Citizens de Guardiola por Premier League

Desde La Liga de España con el Madrid vs Barcelona, pasando a la Premier League con el clásico de Manchester, el enfrentamiento entre José Mourinho y Pep Guardiola se ha convertido en casi un clásico con dos de los entrenadores más prestigiosos de Europa y que este sábado tendrá un nuevo capítulo.

Tottenham recibirá en Londres al Manchester City, reeditando nuevamente el duelo entre el portugués y el español en el futbol inglés. Choque importante también en la tabla de ubicaciones y que podría dejar bastante para el futuro de la Premier.

Los Spurs, que son dirigidos desde la temporada pasada por The Special One, viven una temporada bastante efectiva y son segundos con 17 puntos en 8 fechas jugadas, detrás del Leicester City por un punto. Tremenda la campaña de Mou y que podría dar el salto de calidad esperado si vence a los Citizens.

Pero la visita no pretende hacérselo fácil y con Guardiola en la banca buscarán bajar a los londinenses con el ya conocido vistoso juego del español y sus dirigidos. Si bien la tabla está bastante pareja con varios equipos disputando los primeros lugares, el City ha tenido un inicio irregular y están 10° con 12 puntos. La victoria en el Tottenham Stadium los dejaría mejor posicionados y también con un sabor especial si se imponen a Mourinho y compañía.



Día y hora: ¿Cuándo juegan Tottenham vs Manchester City por la 9° fecha de la Premier League?



Tottenham y Manchester City se enfrentarán sábado 21 de noviembre a las 14:30 hora de Chile.



Mou y Pep se verán las caras una vez más en la cancha. (Foto: Getty)



Televisión: ¿En qué canal o dónde ver en vivo por TV a Tottenham vs Manchester City?



Tottenham vs Manchester City será transmitido en televisión en vivo por ESPN 2 en los siguientes canales según tu cableoperador:



ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)



Online: ¿Dónde ver en vivo por streaming a Tottenham vs Manchester City?



Si buscas un link para ver en vivo y online el duelo entre Tottenham vs Manchester City, podrás hacerlo en ESPN Play.