Árbitro noruego se declara públicamente homosexual: “Ha llegado el momento de decir que soy gay”

Tom Harald Hagen, árbitro noruego de 44 años, sorprendió al confesar públicamente su orientación sexual, pues en una entrevista con el diario local Glamdalen expresó que era homosexual.

“Ha llegado el momento de decir que soy gay. De esto solo saldrán cosas positivas. Para mí, siempre ha sido una parte completamente natural de la vida. Me preguntas si he estado pensando en esto por un tiempo, pero no lo he hecho”, comentó.

El árbitro dijo que el mundo del fútbol solo le ha mandado mensajes positivos y de apoyo. (FOTO: Getty)

El noruego, que es considerado entre los tres mejores árbitros del país, además de tener participación en la UEFA Champions League de la temporada 2014-14, comentó que tras dar a conocer la noticia recibió mucho mensajes de apoyo.

Cabe mencionar que esta declaración pública surgió tras el partido entre Valerenga y Kristiansund, en donde el delantero Flamur Kastrati trató de “maricón” al entrenador Dag-Eilev Fagermo, situación que generó una ola de críticas hacia el jugador y que está a la espera de un castigo por parte de su club y de la organización de la liga noruega por discriminación.