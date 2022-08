No + violencia

Un bochorno se vivió en Copa Libertadores, luego de que hinchas de Vélez Sarsfield y Talleres de Córdoba se pelearan en las tribunas del José Amalfitani, reviviendo épocas de terror que hace mucho tiempo no se veían en el fútbol argentino.

Supuestamente no se permitía hinchada visitante en este duelo, sin embargo igual arribaron muchos fanáticos de la T que empezaron a cantar, lo que calentó los ánimos de la parcialidad local que fue en busca de pelea.

Los incidentes más graves se produjeron en el entretiempo, luego de que los simpatizantes de Talleres hicieran notar su presencia. Tras el típico cruce de palabras, hinchas de Vélez llegaron hasta el sector donde se ubicaban los cordobeses y los atacaron con golpes de puño y elementos contundentes.

"Tengo 40 años en el fútbol, nunca imaginé y menos de Vélez, que no haya tenido la capacidad de cuidar a los familiares de jugadores. El problema que se suscitó fue con la CD de Talleres, con familiares de jugadores, donde nos dieron 350 lugares, nos tendrían que haber cuidado y no hubo seguridad. Liberaron, 40-50 de la barra de Vélez pasaron seis, siete controles para empezar una masacre. Hay gente hospitalizada, muy mal. No pudieron ver el segundo tiempo. Tuvieron que salir", comentó Andrés Fassi, presidente de Talleres.

Unos 10 mil hinchas de Vélez ya habían adquirido entradas para el partido de revancha, sin embargo luego de lo sucedido en Liniers se determinó que ese duelo se juegue sin hinchas visitantes, por lo que habrá que ver un gran operativo de seguridad.

Vélez ganó 3-2 en un duelo con un final electrizante, por lo que se espera que el choque de vuelta en Córdoba sea un duelo en el que ambos elencos estén muy concentrados para llegar a semifinales de Copa Libertadores.