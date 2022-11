Japón sigue festejando su histórica victoria sobre Alemania. A pesar de un gol de Gundogan a la media hora de partido, el cuadro nipón protagonizó una remontada y terminó venciendo por 2-1 a su símil germano, tomándose la atención de la jornada del miércoles en Qatar 2022 como la segunda gran sorpresa que nos ha otorgado este Mundial.

Pero más allá del resultado en cancha, hubo una figura que se robó las miradas luego del pitazo final. Se trata del japonés Takefusa Kubo, quien sacó a lucir su español -experiencia adquirida durante los años que lleva viviendo en España- para explicar cómo se dio la tremenda remontada de su escuadra.

"Vimos que no estábamos encajando mucho la presión y (el DT) me quitó y sacó a Tomi (Takehiro Tomiyasu). Hicimos línea de cinco y te queda uno de estos planes, pero como íbamos perdiendo 1-0 no teníamos que adelantar antes y nos salió de puta madre", ilustró el japonés de 21 años.

La cercanía del jugador nipón con el lejano idioma español es resultado de su extensa estadía en España. En 2011 se unió al fútbol base del Barcelona y aunque no pudo debutar en el fútbol europeo, en 2019 volvió para unirse al Real Madrid. Tras eso fue cedido Mallorca, Villarreal, Getafe y Real Sociedad, club donde milita actualmente.

Además, Kubo aseguró que "la gente nunca se acordará de los tiros que hizo Alemania, sino que ganó Japón. Creo que muchos nos inspiró lo de Arabia. Me alegro por los de mi continente, porque había gente que decía que teníamos que quitar plazas de clasificación de Asia y hemos demostrado que no se puede subestimar a nadie".

La declaración en español de Kubo que se hizo viral