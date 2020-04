¡Sorpresa total! Pelé se confiesa y revela de qué equipo es hincha de toda su vida: no es Santos

A sus 79 años Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, confesó y reveló de qué equipo ha sido hincha toda su vida sorprendiendo a todos, porque no es Santos, elenco donde brilló durante 18 temporadas.

En declaraciones al canal de YouTube Pilhado y reproducidas por Infobae el astro brasileño confesó que “la mayoría de mis amigos y los amigos de mi padre eran todos de Corinthians".

Sin embargo, “todos de Corinthians o de BAC (Club Atlético Bauru), o de Noroeste de Bauru, pero de Brasil, la mayoría era corinthiana. Y yo no sé por qué salí de Vasco da Gama, me empezó a gustar el Vasco y me hice de Vasco", aseguró.

Ante esa revelación y a la confusión al nombrar varios clubes, el brasileño volvió a ratificar su club de toda la vida. “No fui, soy vascaiano. Por si no se acuerdan soy de Vasco", volvió a mencionar.

De esta manera, se revela uno de los secretos mejor guardados de Pelé, quien es figura e ídolo de Santos, por los 25 títulos que levantó con esa camiseta.