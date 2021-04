Sinisa Mihajlovic abre la puerta de salida de Gary Medel: "No sé si se irá a Boca, pero le dije que me trajera la camiseta"

Gary Medel está lejos de vivir su mejor momento a nivel de clubes, con pocas ocasiones de tener minutos en el Bologna, y es por eso que se plantea la posibilidad de salir del club italiano con dos opciones bastantes claras: su regreso a Boca Juniors o a Universidad Católica, con los argentinos como primera opción.

Sobre una posible marcha de los azul y rojo habló su entrenador Sinisa Mihajlovic, quien ironizó un poco al respecto. "En cuanto a Boca, le pedí que me trajera la camiseta y el pantalón corto con el número 11, porque me gusta la camiseta de Boca. Entonces no sé si va o no a Boca, esperaré la tenida en el verano en mi finca", afirmó.

Medel no podrá jugar este fin de semana ante el Inter de Milán de Arturo Vidal y Alexis Sánchez, por una molestia muscular ocasionada de su participación con la Selección Chilena en el partido amistoso ante Bolivia, lo que le impedirá demostrarle al técnico serbio para optar por tener más minutos.

¡Del rumor al pedido! Sinisa Mihajlovic, entrenador de Bologna, fue consultado por las chances que tiene Gary Medel de jugar en Boca. ¿Qué hizo el DT? Le pidió al club argentino una camiseta y un pantalón ¡para jugar al pádel! pic.twitter.com/qLvHCASBim — SportsCenter (@SC_ESPN) April 2, 2021

Sin embargo, Mihajlovic tiene claro que el aporte que puede ser el jugador de La Roja. "Si está bien mental y físicamente, es muy importante. Pero si falta una de estas dos situaciones se convierte en un jugador normal y en este caso hay que manejarlo mejor", puntualizó.

"Jugó todo el partido en la selección y está contento de nuevo. Ahora tenemos un equipo que lo está haciendo bien y eso reconforta. Medel puede jugar tanto de central como de centrocampista y en los próximos partidos será un jugador que nos dará un mano. Ya llegará su ocasión, porque es un líder, un jugador experimentado", añadió el entrenador.

