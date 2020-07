Sigue los pasos de Solabarrieta: Bastian Schweinsteiger se luce como comentarista en la final de la Copa de Alemania

Bastian Schweinsteiger, afamado ex futbolista alemán, se lució como comentarista en la final de la Copa de Alemania, donde Bayern Múnich goleó al Bayern Leverkusen de Charles Aránguiz por 4-2 mostrando superioridad en todo momento.

Schweinsteiger, campeón del mundo con Alemania e ídolo del Bayern Múnich, debutó como comentarista para la cadena Sports Chau, y pese a que algunos internautas se mostraron molestos por su "falta de neutralidad", en general la recepción fue positiva.

Pese a que el esposo de la tenista Ana Ivanovic aportó de manera magistral al análisis técnico de los jugadores y las estrategias de los equipos gracias a su experiencia en cancha, no pudo evitar sacar su lado de hincha y aplaudir el partido hecho por David Alaba:

El histórico jugador germano aprovechó la previa del partido para alabar el trabajo de Hans-Dieter Flick en la banca del Múnich, aunque reveló que en un principio no le tuvo mucha confianza:

"Para ser honesto: No (no esperaba el éxito de Flick). Estoy muy sorprendido de lo bien que salió. No es fácil elaborar un balance de este tipo", admitió Schweinsteiger.