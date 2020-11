Lionel Scaloni llora por el VAR: "Respiro un poco para responder. No hablo de buena o mala fe, sino de unificar el criterio"

Paraguay detuvo la racha de victorias de Argentina en las eliminatorias sudamericanas al empatar 1-1 en el Estadio La Bombonera de Boca Juniors.

Luego del encuentro, el entrenador albiceleste, Lionel Scaloni se quejó de la utilización del VAR reconociendo que se sintió perjudicado en varias situaciones de partido que pudieron cambiar la historia del resultado.

"Respiro un poco para responder... Creo que el tema del VAR hay que unificarlo de alguna manera, hay un montón de jugadas en las cuales podría haber actuado, hoy no actuó. No hablo ni siquiera de buena o mala fe, sino de unificar el criterio", afirmó.

El sucesor de Jorge Sampaoli en la banca trasandina enumeró los momentos del encuentro en que siente que el VAR no actuó en su beneficio.

"Nosotros nos quedamos con un jugador varios días o meses afuera por una jugada que no sé si es con intención o no y el VAR no revisa (foul de Ángel Romero a Exequiel Palacios), el penal de Paraguay puede cobrarlo o no, para mí no pero lo puede cobrar, hay una invasión de (Fabián) Balbuena de un metro, el otro día vimos que cuando invade un jugador del ejecutante tiene que repetirse el penal, y no se repite. Y nuestro gol anulado más allá de que creo que es legal, si repetís la jugada en cámara lenta, cuanto más repetís, más te va a parecer foul, es obvio. Hoy es un fútbol dinámico, de contacto", indicó.

Ahora Argentina debe viajar a Lima para enfrentar a Perú el martes 17 de noviembre a las 21:30 por la fecha 4 de las eliminatorias sudamericanas.