¿Se queda o se va? DT del Eibar confiesa estar preocupado por la renovación de Fabián Orellana

El parón por el coronavirus no solo extendió más de la cuenta La Liga de España, sino también generó un problema para los jugadores que terminan contrato el próximo 30 de junio. El Eibar es uno de los clubes que más se vería afectado y podría perder a jugadores claves para los últimos seis partidos del torneo, entre ellos Fabián Orellana.

José Luis Mendilibar, DT del elenco armero, habló con La Cuarta sobre la situación del chileno y señaló que en el club "seis acaban contrato. Nadie ha firmado la renovación de ese mes más que tienen que firmar hasta que acabe el torneo. Se sienten a gusto entrenando y cuando llegue el 1 de julio, pues que sientan que están ayudando a sus compañeros y que puedan quedarse más tiempo. Al final está en ellos y yo no les voy a apretar. Ellos son los que deciden, porque terminan contrato el 30 de junio".

Eso sí, el técnico enfatizó que "me encantaría que se quedara, por lo menos hasta que termine la temporada. Luego ya veremos. Pero eso todavía no está arreglado, así que vamos a esperar. Espero que Fabián esté bien, que esté a gusto en el equipo, contento cuando entrene y cuando juegue. Ya veremos lo que ocurre en julio".

La situación es delicada, ya que llegada la fecha, puede tomar sus cosas y partir. "Tiene que llegar a un acuerdo con el club. Si eso no ocurre, pueden dejar de jugar. Hay jugadores que terminan contrato el 30 de junio y en los últimos seis partidos es posible que no estén con nosotros. No sé cuáles son las decisiones que pueda tomar la liga al respecto. Cambiaría mucho la competición".

Fabián Orellana es uno de los jugadores más destacados del Eibar. De hecho, su DT lo pone como uno de los principales ejes de ataque. Foto: Getty Images

Una de las opciones que se maneja es que primero extienda el vínculo por los partidos pendientes o arreglar su continuidad. "Puede hacer cualquiera de las dos cosas, si quiere lo hace por sólo esos seis partidos de julio, pero si llega a un acuerdo con el club lo puede hacer por la temporada entera".

Finalmente, Mendilibar dijo no querer presionar a Orellana en su decisión. "Lo que no quiero es apretarlo, quiero que esté a gusto. No quiero que se decida ahora, al menos por los últimos seis partidos. Quiero que se sienta útil al equipo, que se sienta querido por sus compañeros y por el cuerpo técnico. Si está así, estoy convencido que que nos va a echar una mano. Lo de la temporada próxima, eso sería otro cantar. Lo principal es salvar este año".

Eibar vuelve a las canchas este domingo 14 de junio, cuando a partir de las 13:30 horas visite al Real Madrid, uno de los que lucha la punta de La Liga.