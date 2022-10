Este jueves se cumplirán 50 años desde el trágico accidente aéreo de un equipo de rugby uruguayo Old Christians que viajaba desde Mendoza hasta Chile.

Ese 13 de octubre había 45 personas a bordo, incluidos jugadores de rugby, familiares y aficionados, pero sólo unos pocos sobrevivieron al impacto en la Cordillera de Los Andes.

Al final sólo 16 jóvenes lograron permanecer con vida durante 72 días a temperaturas bajo cero y con muy poca comida, antes de que los encontraran.

Su rescate no hubiese sido posible sin la heróica caminata de 10 días que hicieron dos de los pasajeros, Nando Parrado y Roberto Canessa, a través de las montañas y con nieve hasta la cintura.

"Vieron a un arriero mientras seguían un río que serpentea al pie de las montañas. Agotados, le arrojaron una piedra al agua, con un mensaje garabateado en un papel adjunto, y luego comenzaron a rezar mientras esperaban ser rescatados", decía la prensa en aquel entonces.

El mensaje decía: "Vengo de un avión que se cayó en las montañas. Soy uruguayo. Llevamos 10 días caminando... En el avión hay 14 heridos. Tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo. No tenemos comida. Estamos débiles. ¿Cuándo vendrás a buscarnos? Por favor, no podemos ni caminar. ¿Dónde estamos?".

El arriero logró que los rugbistas fueran rescatados en helicóptero y les hicieran llegar alimento, pues estaban gravemente desnutridos.

El canibalismo:

Al no contar con comida, los sobrevivientes decidieron comer a los compañeros que ya estaban muertos, lo que fue confirmado por primera vez por el el jefe de la operación de rescate chilena.

Uno de los sobrevivientes le dijo a La Segunda: "Tomamos la terrible decisión: para sobrevivir tendríamos que superar todos los obstáculos, ya sean religiosos o biológicos".

En un comunicado conjunto los pasajeros que sobrevivieron al accidente señalaron ese mismo año: "Nos dijimos: si Jesús, durante la Última Cena, repartió su cuerpo y su sangre entre los apóstoles, ¿no debemos entender que ¿nosotros deberíamos hacer lo mismo?".

La situación generó gran polémica en la época, pero finalmente fueron absueltos de cualquier delito por la Iglesia Católica en Uruguay y el Papa Juan Pablo II y regresan a su vida cotidiana.

Tiempo después se publico un libro llemado "Vida" que relató con detalles lo ocurrido tras el accidente de Los Andes. Más tarde, la historia sería llevada la cine.