Se acaba el sueño brasileño de Yaya Touré: "Acordamos un consenso amistoso para rescindir el contrato"

Vasco da Gama había anunciado con bombos y platillos que su próximo jugador estrella iba a ser el marfileño Yaya Touré, sin embargo el acuerdo finalmente no se llevará a cabo.

El candidato presidencial del elenco brasileño, Leven Siano, dijo que el ex Manchester City estaba listo en el club carioca, pero un problema personal provocó que todo se cayera.

"Lamento informarle que, por razones personales, Yaya Touré ya no podrá mudarse a Brasil. Acordamos un consenso amistoso para rescindir el contrato, con efecto inmediato, sin ninguna penalización u otras obligaciones de ambas partes", señaló Siano en sus redes sociales.

El propio Touré mandó un mensaje a los hinchas brasileños, explicando sus razones para no llegar al elenco de Río de Janeiro.

"¡Hola! Quiero agradecer al Sr. Leven por invitarme a ser parte de este maravilloso proyecto y de la familia de Vasco da Gama, pero, desafortunadamente, ya no podré ser parte de él, por razones personales. No me puedo mudar a Brasil. Gracias por su comprensión y le deseo al Sr. Leven todo lo mejor y éxito en su proyecto", expresó el volante de Qingdao Huanghai de China.