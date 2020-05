Samir Nasri revela su amistad con Jorge Sampaoli: "Me dejaba beber y ofreció cuidar a mi perro"

El futbolista francés Samir Nasri no muy amigo de hacer declaraciones, hizo un live de Instagran como un periodista galo al que le hizo una gran confesión.

El volante contó cómo llegó del Manchester City al Sevilla que dirigía por esa época Jorge Luis Sampaoli.

"Sampaoli me quería tanto que me dijo: ‘ven a nuestro equipo, puedes beber, salir a una discoteca, hacer lo que quieras y yo te cubriré frente al club. Solo te pido que seas bueno en el campo el fin de semana’. De hecho, si yo quería ir a ver a mi familia cuando no tuviera que jugar, Sampaoli me decía que él se encargaría de cuidarme al perro”, aseguró Nasri.

El francés agregó que el casildense “fue un amigo, no un entrenador”.

Nasri además, elogió las charlas que hacía el argentino en el vestuario del Sevilla. “Tuve una relación de amistad con Sampaoli. Y con Juanma Lillo fue una relación de padre e hijo... ¡Me daban escalofríos escuchar los discursos de Samapoli en el vestuario y eso que yo no entendía el español!.”, cerró.