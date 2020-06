Ronaldinho reaparece en Asunción: "Soy futbolista por amor y posesión"

La opinión pública mundial se remeció a principios de marzo, cuando se conoció la detención de Ronaldinho por la falsificación de un documento, cuando ingresaba a Paraguay desde Brasil.

El crack brasileño cumplió un mes en prisión y luego dos meses en el Hotel Palmaroga de Asunción, desde donde espera la decisión sobre su futuro y conversó con el diario Mundo Deportivo de España.

"Barcelona siempre me trata con mucho cariño y respeto. Les agradezco de todo corazón los mensajes y su amor", aseguró en un mensaje directo a su fanaticada.

Ronaldinho es uno de los jugadores más importante del fútbol mundial en el último cuarto de siglo (Barcelona)

Los años en el cuadro azulgrana colmaron la charla. "Es muy especial la relación que tenemos y lo lindo que lo pasamos en el Barça y con todos los compañeros de esta aventura que es jugar a fútbol", explicó R10.

"Soy futbolista por amor y profesión. Me conocen bien y saben que no ha sido un momento fácil. Fueron importantes sus palabras y que me apoyaran para salir lo más pronto posible de esta tormenta", dijo en alusión al apoyo recibido desde Carles Puyol y el equipo culé.

"El fútbol está por todas partes. Es único y un fenómeno verdaderamente global. Siempre me ha abierto las puertas, incluso en muchos momentos en que todo parecía difícil o incluso imposible… Hasta me llevó a Barcelona a cumplir mis sueños", reflexionó,

Su característica sonrisa sigue cautivando a los adeptos de Ronaldinho. "No siempre ha sido fácil, pero he intentado llevar la alegría haciendo lo que más se hacer: jugar al fútbol", sentenció.

"Sólo me quedé triste cuando no pude hacer a la gente feliz. Por suerte tuve muy pocas lesiones en mis veinte años de carrera", agregó.

Ronaldinho en frases

"La pandemia que nos hace pensar ya en la próxima temporada. Esta ha quedado totalmente comprometida. No tener partidos por tanto tiempo, imaginar estadios vacíos y no tener esa energía que da la afición… Vamos a tener que adaptarnos a esta nueva normalidad".

"En el Hotel Palmaroga tenemos un trato excelente. Tenemos todo bien ordenado, estamos muy tranquilos y nos hacen cualquier cosa para pasarlo de la forma más amena posible. Han sido sesenta días largos".

"La gente en sus casas debe imaginar lo que debe ser no poder hacer lo que estás acostumbrado. Creo que eso es algo que se quedará para siempre en todos nosotros tras vivir esta experiencia tan complicada".

Coronavirus: "Espero que pronto todo vuelva a la normalidad y podamos volver a nuestras casas. Ojala todo vuelva a ser como antes".