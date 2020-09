Luis Suárez y sus dos goles: Ronald Koeman afirmó que "no debemos mirar a otros"

El debut de Luis Suárez no dejó indiferente a nadie, en realidad a "casi nadie", puesto los dos goles del Pistolero en la goleada del Atlético de Madrid sobre el Granada llegaron a Barcelona.

En conferencia de prensa post partido, la prensa catalana le preguntó a Ronald Koeman sobre el rendimiento del uruguayo, no encontrando mucha reacción en el estratega culé.

“No debemos mirar a otros. Sabemos que Suárez es un gran delantero, pero no vamos a dejar de estar contentos si marca o deja de hacerlo... Le deseo lo mejor, pero debemos pensar en nosotros mismos”, aseguró.

Recordemos que apenas llegó a Barcelona, Koeman llamó por teléfono a Luis Suárez para comunicarle que no contaba con él para la presente temporada.

Sin embargo, sorprendió hace unos días al asegurar que no sólo él quería fuera del Barça al Pistolero.

"Parece que yo sea el malo de la película, pero no es así. Es una decisión del club. Antes de firmar mi contrato, el club ya tenía pensado cambiar cosas y yo he apoyado esa decisión. No ha sido una decisión solo mía como entrenador, sino que se ha intentado cambiar el equipo y ya se ve que hay mucha gente joven. Luis y yo nos respetamos y hablamos abiertamente de su futuro. Ahora ha tenido la oportunidad de irse a un club como el Atlético, así que le deseo toda la suerte del mundo", aseguró.