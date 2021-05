Koeman se hace la víctima en el final de temporada: "Me he sentido maltratado"

El Barcelona está terminando una temporada para el olvido, al quedar tempranamente eliminado de Champions League y tener prácticamente perdida la Liga de España al quedar muy lejos del Atlético de Madrid luego de igualar con Levante a mitad de semana.

Mañana se mide contra Celta de Vigo, un encuentro que podría terminar siendo solamente por cumplir para el cuadro catalán, que está a cuatro unidades de los colchoneros a falta de dos fechas para el final. Esa floja campaña ha hecho que se critique mucho al cuadro blaugrana y a su DT Ronald Koeman, que en conferencia de prensa comentó que ha sentido una animadversión hacia su figura.

"En las últimas dos semanas me he sentido maltratado. Tienes que analizar todo. Ganamos la Copa, remontamos 12 puntos en Liga, estamos luchando por la Liga. Si miras la prensa los últimos días, parece que hicimos un muy mal trabajo, y no estoy de acuerdo en eso", indicó el holandés con bastante molestia.

Para Koeman, el problema radica en que se partió de manera muy mala la campaña en el campeonato. "Analizando la temporada entera, no hemos tirado la Liga porque estuvimos a 12 o 13 puntos. Gracias a nuestra remontada, nos acercamos mucho. También el Atlético ha perdido puntos. Nosotros perdimos una oportunidad grande, pero estás hablando de un partido", manifestó.

Ronald Koeman ha logrado que Messi demostrara un gran nivel durante toda la temporada. Foto: Getty.

Sobre lo que viene para la siguiente temporada, el colorín estratega sostuvo que "yo he dicho anteriormente que hablaremos después de la temporada. Sobre todo por parte del club, porque yo estoy contento y quiero seguir".

Por lo mismo, espera que se respete su proyecto. "Esto es un camino que no acaba esta temporada, hemos hecho cosas buenas y hay datos espectaculares. Hay muchas cosas positivas. Criticar y decir cosas que en un momento ha sido todo perfecto y todo es horrible, no es justo", finalizó Koeman.