Rompen un mito y cuentan la verdadera razón por la que Pekerman no puso a Messi ante Alemania en el Mundial de 2006

El fútbol está llena de mitos, leyendas, historias, cuentos, situaciones. Una de ellas se vivió en el Mundial de Alemania 2006, en los cuartos de final entre el local con Argentina, donde un joven Lionel Messi fue protagonista.

El pequeño jugador de FC Barcelona ya era crack, pero no tanto como ahora, así que no tenía la titularidad indiscutida en la Albiceleste que dirigía José Néstor Pekerman.

Es más, el DT no lo puso ante los germanos en la llave de los ocho mejores, donde terminaron imponiéndose los teutones en los penales, tras igualar 1-1.

En el tramo final del cotejo, Pekerman mandó a la cancha a Julio Cruz por Hernán Crespo, en desmedro de la Pulga, para que el delantero aportara con su cabezazo ofensivo y defensivo, dejando a Lio todo el partido en la banca.

Muchos años después del hecho, el ex lateral argentino Leandro Cufré contó la verdadera razón por la que Messi no pisó la cancha.

"Pekerman, como es un caballero, nunca dijo que Leo Messi estaba entre algodones con Alemania. Casi no podía correr. No llegó en condiciones por su lesión. Pekerman lo podría haber contado, porque el país lo mataba, pero decidió no poner excusas", dijo el ex defensor a radio FM 94.7 del vecino país.

Pero eso no fue todo, porque agregó que "si en el minuto 83 Alemania nos tiraba centros, lo lógico era que ingrese Cruz para el juego aéreo. Ahora que soy técnico, yo haría el mismo cambio. José Pekerman, para nosotros, es el técnico más grande de todos".

Cufré, casi 14 años después, ayudó a revolver un misterio en el fútbol.