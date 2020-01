Romelu Lukaku: "Antonio Conte me dijo que era una basura delante de todo el equipo"

Romelu Lukaku está viviendo una gran temporada con la camiseta de Inter de Milán, pero pese a su buen desempeño en la Serie A italiana, el belga se llevó el reto de su entrenador, Antonio Conte, y el delantero contó una infidencia de camarín.

El ex Manchester United dio una entrevista a Sky Sports, donde reveló que el estratega italiano lo insultó muy fuerte delante de todos sus compañeros, luego del empate de los lombardos ante Slavia Praga por la Champions League.

"Me decía que era basura delante de todo el equipo", contó el amigo de Alexis Sánchez, señalando que el DT es muy duro y dice las cosas frente a frente.

"Él te dice a la cara si estás bien o mal. Y yo jugué realmente mal. Me estaba diciendo que era basura y que me quitaría a los cinco minutos si lo volvía a hacer", agregó Lukaku.

Pero el goleador de Bélgica no se quedó ahí, porque añadió que "hirió mi confianza, pero al mismo tiempo me despertó. Se lo hace a todos, no importa el jugador que seas. Para él todos son iguales".

Por otra parte, el goleador se refirió al racismo, señalando que "tenemos que pararlos. Italia es un país hermoso para vivir. Tiene potencial para volver a ser la gran liga que era, pero tenemos que trabajar juntos para mantener a esas personas ignorantes fuera de los estadios".