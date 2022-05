Un minuto de furia fue el que vivió Robbie Robinson en el US Open Cup. El delantero fue a empujar a un rival y terminó en el piso a punta de golpes, viendo la tarjeta roja.

Robbie Robinson es un nombre que, pese a lo breve que fue su paso, sigue dando que hablar en el fútbol chileno. El delantero que aspiraba a repetir el éxito de Ben Brereton Díaz con la selección, le dio un portazo a la Roja y regresó a Estados Unidos, donde protagoniza una nueva polémica.

Este martes el Inter de Miami disputó los dieciseisavos de final del US Open Cup de Estados Unidos ante el South Georgia Tormenta. El triunfo por 3-1 les dio la clasificación a los octavos del certamen, pero lo ocurrido con los goles pasó a segundo plano.

Durante el partido, el ex seleccionado chileno protagonizó una feroz pelea dentro de la cancha con uno de sus rivales y terminó expulsado. El delantero no aguantó la frustración y se descargó con uno de los jugadores a los que enfrentaba, lo que casi termina en una batalla campal.

Con el partido a su favor por 2-0 e incluso con un gol suyo, Robbie Robinson desató toda su furia. Fue a los 65' minutos de juego cuando el artillero encaró a Jake Dengler por una falta previa que no le gustó para nada.

El goleador del Inter de Miami se acercó a su rival y le lanzó un empujón, recibiendo la respuesta. Ambos jugadores se tomaron de las camisetas y terminaron en el piso intentando golpearse, mientras el resto de los presentes hizo lo posible por separarlos.

El árbitro no dudó un segundo en amonestarlos y les mostró la tarjeta roja, enviándolos a las duchas. Así, el delantero no podrá estar presente en el próximo desafío de su equipo y será una baja importante en busca de la final del US Open Cup.

Inter de Miami sufre con la expulsión de Robbie Robinson y tendrá que buscar rápido una estrategia para reemplazarlo. Un capítulo más en la lista de polémicas que ha generado el joven artillero.

Revisa el minuto de furia de Robbie Robinson que terminó a los combos