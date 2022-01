El jugador del Inter de Miami , Robbie Robinson , justifica su salida de la selección chilena en una entrevista en Estados Unidos, recordando la vez cuando fue nominado a la fecha triple de septiembre, pero luego decidió dejar al equipo de Martín Lasarte al no tener todavía decidido a qué país representar.

Fue en la triple fecha de septiembre de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, donde la selección chilena se enfrentó a Brasil, Ecuador y Colombia, que se vivió una inesperada baja de última hora de un nominado que por primera vez iba a vestir la camiseta de la Roja.

Robbie Robinson, el delantero estadounidense de 23 años del Inter de Miami y madre chilena, había sido convocado por Martín Lasarte, pero algo pasó, que en la previa al duelo contra Brasil, el jugador tomó la determinación de dejar la concentración chilena y regresar a Estados Unidos.

"En este momento, he decidido regresar al sur de Florida para tomarme un tiempo para evaluar a cuál selección voy a representar, mientras ayudo a Inter de Miami a llegar a los playoffs”, escribió en sus redes sociales en ese momento.

En una situación que significó dar, en varias oportunidades, explicaciones al director de selecciones, Francis Cagigao, fue el propio delantero quien cuatro meses después cuenta su versión en una entrevista en su país.

“Tal vez al pueblo chileno no le gustó, pero es mi carrera y yo tomo mis propias decisiones. Si eso me ayuda o me hace daño, lo que sea, pero soy responsable de mí mismo y soy un hombre, así que creo que hice lo correcto”, comenta el jugador en Miami Total Fútbol.

En ese sentido, en la conversación también se abordó lo que pasó después de su salida, donde el jugador sufrió la furia de los hinchas nacionales por dejar a la Roja, más aún teniendo en cuenta los resultados de esa fecha, donde se perdió con Brasil y Colombia, además de registrar un empate en Ecuador.

"No lo esperaba realmente, pero nunca había estado en ese tipo de ambiente. He estado en los Estados Unidos toda mi vida, pero estas personas viven para ello. No creo que sea nada personal en mi contra. Creo que solo querían que jugara en su equipo", detalló Robinson, quien se prepara para una nueva temporada en la MLS.

Pese a todo lo que sucedió, el jugador asegura que el tiempo le ha servido para pensar y para madurar futbolísticamente. "Tienes que tomarlo como un cumplido casi sobre este odio, porque realmente te quieren", finaliza.

