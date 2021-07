River Plate vs Colón de Santa Fe | Horario, quién transmite y dónde ver en vivo a Paulo Díaz en el Fútbol Argentino

River Plate y Paulo Díaz se estrenan este fin de semana en una nueva versión de la liga del Fútbol Argentino. Por la primera fecha, recibirán al siempre complicado Colón de Santa Fe.

Los Millonarios vieron acción a mediados de semana por Copa Libertadores, donde en la ida de los octavos de final, empataron 1-1 ante Argentinos Juniors en calidad de local, lo que los dejó con la obligación de ir a ganar la semana siguiente a La Paternal para seguir con vida.

Ante el Bicho, Paulo Díaz volvió a las canchas luego de una larga ausencia por su contagio de coronavirus, el cual le dejó con secuelas que incluso lo marginaron de Copa América. En la Copa, se le vio en un gran nivel, participando en la gestación del tanto de River Plate. Es por esto que se espera ante Colón, siga sumando minutos para su óptima recuperación futbolística.

El Sabalero, por el contrario, no suma minutos de manera oficial desde el 4 de junio, cuando se consagró campeón de la Copa de Liga ante Racing, ganando por 3-0 en la final. Ante River, exhibirán por primera vez la estrella bordada en su camiseta en alusión al reciente título, claro que ya no contarán con quien fue la gran estrella de aquel logro: Luis Miguel Rodríguez, más conocido como la Pulga, se marchó a Gimnasia y Esgrima de La Plata, por lo que no estará en el partido a disputarse en el Estadio Monumental.

Día y hora: ¿Cuándo juegan River Plate vs Colón de Santa Fe?



River Plate vs Colón de Santa Fe juegan este domingo 18 de julio a las 17:00 horas de Chile.

Televisión: ¿Quién transmite en vivo a River Plate vs Colón de Santa Fe?



El partido entre River Plate contra Colón de Santa Fe será transmitido por ESPN, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

ONLINE: ¿Dónde ver en vivo por streaming a River Plate vs Colón de Santa Fe?



El partido podrá se visto por streaming en vivo a través de ESPN Play.