Racing vs Colón | Ver EN VIVO a la Academia y los Sabaleros por la final de la Copa de la Liga Profesional

Ya está todo lista en Argentina para que se juegue la final de la Copa de la Liga Profesional. Tras una fase regular y una ronda de eliminación, tenemos a los dos equipos que irán por la gloria. Racing y Colón se miden en el último partido que se jugará en el Estadio San Juan del Bicentenario.

Es difícil saber quién llega como favorito a este duelo. Los Sabaleros fueron el mejor equipo de la zona A. Acumularon 25 unidades y solo cayeron en dos ocasiones, la menor cantidad de derrotas en el torneo para cualquier club. También tuvieron la mejor diferencia de goles y cuentan con el máximo artillero del torneo, la Pulga Rodríguez.

Racing en cambio clasificó por un margen mínimo a los cuartos de final. Con los mismos puntos que San Lorenzo, solo los salvó la diferencia de goles. En cuartos de final superaron por penales a Vélez Sarsfield y en la semifinal eliminaron a Boca Juniors, también por penales.

Un problema para Juan Antonio Pizzi es la legión de chilenos. Gabriel Arias y Eugenio Mena se encuentran con la selección preparando los duelos de la Eliminatoria. Ya se perdieron el choque con Boca y tampoco dirán presente para la final. Marcelo Díaz está en otra situación. El ex Universidad de Chile todavía no resuelve su futuro con la Academia, pero está volviendo a las canchas. Estuvo en la banca en la semifinal pero no jugó, por lo que ya está listo para volver a jugar de manera constante.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Racing vs Colón por la Copa de la Liga Profesional?

Racing vs Colón juegan este viernes 4 de junio a las 18:00 hrs de Chile.

A pesar de no tener a los dos chilenos que son titulares, Racing le ganó a Boca en penales para clasificar a la final. (Foto: Getty)

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Racing vs Colón?

El partido será transmitido por ESPN. Revisa la señal según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en Zapping y ESPN Play.